https://static.news.ru/photo/0f5ab34e-71a5-11ea-a4d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству определить перечень офшоров, для которых будет предусмотрен налог в размере 15% на выводимые из России дивиденды и проценты от активов. Если договорённости об изменениях, призванных избежать двойного налогообложения, не будут достигнуты, действующие соглашения предписано расторгнуть.

Перечень поручений по итогам телевизионного обращения главы государства в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны опубликован на сайте Кремля.

В документе также отмечается, что полученные бюджетом дополнительные доходы от этой меры предполагается направлять на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным.

На те же цели будут направлены поступления от налога на доходы физических лиц в размере 13% от вложений в ценные бумаги и процентов по банковским вкладам, превышающим миллион рублей.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Путин поручил определить перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции. Кабмину предстоит организовать постоянный мониторинг экономической ситуации.