Президент Владимир Путин поручил правительству определить перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции. Помимо этого, кабмину предстоит организовать постоянный мониторинг экономической ситуации.
Перечень поручений по итогам телевизионного обращения главы государства в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны
Первые результаты правительство должно представить российскому лидеру уже 1 апреля. В дальнейшем необходимо обеспечивать регулярную актуализацию перечня и докладывать о ситуации ежемесячно.
Помимо этого, как писал NEWS.ru, президент поручил правительству и Банку России до 20 апреля подготовить и внести в законодательство поправки о кредитных каникулах для россиян, пострадавших от коронавируса.
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