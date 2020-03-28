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Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку к 20 апреля подготовить и внести в законодательство поправки о кредитных каникулах для россиян. Данная мера связана с распространением коронавируса.

Согласно распоряжению главы государства, отсрочка по погашению кредитов должна предоставляться гражданам на срок до полугода. Кроме того, президент поручил предусмотреть для индивидуальных предпринимателей право на обращение к кредиторам с требованием...