https://static.news.ru/photo/ab6576a0-7198-11ea-9d63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку к 20 апреля подготовить и внести в законодательство поправки о кредитных каникулах для россиян. Данная мера связана с распространением коронавируса.

Согласно распоряжению главы государства, отсрочка по погашению кредитов должна предоставляться гражданам на срок до полугода.

Кроме того, президент поручил предусмотреть для индивидуальных предпринимателей право на обращение к кредиторам с требованием об уменьшении платежа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от COVID-19. На отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам смогут рассчитывать переболевшие коронавирусом и те, кто потеряли работу из-за пандемии.

Согласно последним данным, в России 1534 случая коронавирусной инфекции. В Москве число заразившихся превышает тысячу человек. Выздоровели 64 человека, 8 заболевших скончались.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.