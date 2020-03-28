Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку к 20 апреля подготовить и внести в законодательство поправки о кредитных каникулах для россиян. Данная мера связана с распространением коронавируса.
Согласно распоряжению главы государства, отсрочка по погашению кредитов должна предоставляться гражданам на срок до полугода.
Кроме того, президент поручил предусмотреть для индивидуальных предпринимателей право на обращение к кредиторам с требованием об уменьшении платежа,
Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от COVID-19. На отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам смогут рассчитывать переболевшие коронавирусом и те, кто потеряли работу из-за пандемии.
Согласно последним данным, в России 1534 случая коронавирусной инфекции. В Москве число заразившихся превышает тысячу человек. Выздоровели 64 человека, 8 заболевших скончались.
В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.
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