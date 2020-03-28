https://static.news.ru/photo/d4b078ca-70d5-11ea-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клиенты Сбербанка, которые переболели коронавирусом, находились на карантине, в вынужденном отпуске или потеряли работу из-за пандемии, получат отсрочку выплат по кредитам.

Речь идёт о лицах, взявших в банке ипотечные и потребительские займы. Период каникул составит до полугода, а срок кредитования им продлят на 12 месяцев.

Для предоставления каникул заёмщикам предъявить банку подтверждение того, что у них был диагностирован коронавирус, больничный лист, трудовую книжку с отметкой об увольнении и документы от работодателя, свидетельствующие об изменении режима труда и зарплаты, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ рекомендовал банкам реструктурировать валютные займы пострадавшим из-за коронавируса россиянам. Такие кредиты могут быть по заявлению клиента пересчитаны в рубли, что будет способствовать снижению кредитных рисков.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1264 человек. Количество выздоровевших составляет 49 человек, умерли пятеро. В мире заразились более 600 тысяч. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч.