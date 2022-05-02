Россиянам разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной

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Правительство разрешило россиянам сочетать два вида ипотеки: льготную под 9% и рыночную. Это позволит более чем в два раза увеличить максимальную сумму кредита, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводит ТАСС. По его словам, в зависимости от региона лимит кредита на покупку недвижимости вырастет до 15–30 млн рублей.

Льготная ставка остаётся на уроне 12 и 6 млн, но теперь её можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются, — сказал вице-премьер.

До сегодняшнего постановления льготные условия лимитировали размер кредита до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, в то время как для других субъектов страны был установлен порог в 6 млн рублей. Если заёмщик не укладывался в эти суммы, ему приходилось оформлять ипотеку на рыночных условиях. Теперь же, при возможности сочетания, лимит поднимется до 15–30 млн, объяснили представители правительства.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до конца 2022 года и снижении процентной ставки по ней с 12% до 9%. Данное решение принято по поручению президента Владимира Путина.

За несколько дней до этого первым из крупных отечественных банков принимать заявки по льготной ипотеке под 9% годовых начал ВТБ. Выдавать такие кредиты банк начнёт после вступления в силу постановления кабмина.