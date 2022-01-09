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Россиянам рассказали об инфляции, дефолтах и банкротствах в 2022 году

Аналитик Тузов привёл три шоковых сценария, которые могут ждать рынки весной
03:50, 10 января 2022
Россиянам рассказали об инфляции, дефолтах и банкротствах в 2022 году Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com
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Текущая ситуация в стране и мире позволяет нарисовать несколько шоковых сценариев, которые могут быть реализованы уже весной текущего года. В их числе высокая инфляция, дефолт и многочисленные банкротства, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

По его мнению, одним из главных рисков на сегодняшний день является высокая инфляция вместе с падением мирового ВВП.

Такой сценарий предполагает, что на фоне энергокризиса цены на энергоресурсы будут оставаться на высоком уровне долгое время, что драматично скажется на росте себестоимости товаров и услуг, — пояснил эксперт.

Также он не исключил возможность кризиса отраслевых дефолтов на фоне изменения потребительского спроса и продолжение пандемии коронавируса. В случае локдаунов и ограничений компаниям нечем будет платить по долгам, а их услуги будут невостребованными. Такая ситуация чревата массовыми банкротствами.

Ранее россиян предупредили о рисках для рубля после праздников.

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