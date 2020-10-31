Россиянам предложили возмещать затраты на тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/7b4c464e-1cb8-11eb-a267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам, которые самостоятельно сделали тесты на коронавирусную инфекцию платно в частных клиниках, предложили возмещать расходы из бюджетных средств.

Инициатива принадлежит Союзу потребителей и Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Соответствующее обращение направлено на имя главного санитарного врача Анны Поповой и председателю межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву, пишут «Известия».

Авторы инициативы пояснили, что им поступают жалобы от людей, которые вынуждены сдавать тесты ПЦР на коронавирус в частных медучреждениях из-за того, что в очереди на тестирование в государственных поликлиниках надо провести две-три недели. Сдавать тесты на коронавирус необходимо тем, кто проживает совместно с инфицированным. Согласно требованиям Роспотребнадзора, человек может не соблюдать карантин, если COVID-19 у него не обнаружен. Кроме того, для закрытия больничного сдать два теста необходимо выздоровевшим.

В пример приводится семья из Волгодонска, в которой заболела пенсионерка. Двум другим членам семьи пришлось сдать тесты самим, а после оплатить анализы пожилой родственницы, на что суммарно ушло 11,2 тыс. рублей. Семья при этом живёт на две пенсии и стипендию.

Возмещать расходы мог бы Фонд обязательного медицинского страхования, считает Пётр Шелищ. Граждане, в свою очередь, должны будут предоставлять чеки об оплате анализов.

По подсчётам директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, реализация предложения обойдётся бюджету примерно в десять миллиардов рублей, что является посильной суммой.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на обустройство лабораторий для выявления коронавируса у жителей России.