Россиянам позволят продавать магазинам овощи с огородов

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Россиянам, выращивающим сельскохозяйственную продукцию на своих участках, могут позволить продавать её торговым сетям. Так правительство хочет дополнительно насытить российский рынок овощами и стабилизировать их стоимость, пишут «Известия».

Проработать вопрос, как люди смогут оформить нужные для этого документы, распорядилась вице-премьер Виктория Абрамченко. Поручения получили Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор. Речь идёт о документах, подтверждающих безопасность продукции и её соответствие техрегламенту. Сейчас такие бумаги могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.

Возможность продажи урожая ретейлерам предоставят только огородникам, чтобы они могли получить статус самозанятых. На сегодня малые формы хозяйствования производят существенный объём овощей, но при продаже сталкиваются с барьерами и ограничениями. Поэтому прорабатывается возможность внести поправки в законодательство, которые позволят ЛПХ расширить каналы сбыта продукции, включая торговые сети.

Ранее сообщалось, что за три месяца спецоперации на Украине и сопровождавшего её начало обвала рубля капуста в магазинах подорожала более чем в три раза — до 84,1 рубля за килограмм. Рост цен на овощи с марта по май 2022 года оказался связан как с низкими урожаями, так и с резким падением курса рубля.