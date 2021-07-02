Россиянам пообещали падение цен на продукты

В августе продукты в России совершенно точно станут дешевле. Об этом заявил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что снижение цен в конце лета — традиционный тренд для страны. По его словам, ни в один из предыдущих годов отклонения от этой тенденции не было.

Никогда не было такого, чтобы август проходил без снижения цен. Зачастую были и дефляционные эффекты, когда месячная инфляция уходила в минус, — произнёс эксперт.

Он также добавил, что в этом году дефляции ждать не стоит, поскольку в последние месяцы наблюдался ощутимый рост цен. Отвечая на вопрос о том, какие именно продукты подорожают и подешевеют, Остапкович подчеркнул, что всё зависит от урожая.

Это зависит от урожайности. А как поведёт себя урожай, не знает никто. Пока прогнозы более-менее удовлетворительные, засух или серьёзных катаклизмов не предвидится, — добавил специалист.

Собеседник также отметил, что сейчас в России уделяется чрезмерное внимание инфляции, значение которой варьируется от 5% до 7%. Это вызвано тем, что доходы населения не растут. Он напомнил, что в самые «тучные» для России годы инфляция не опускалась ниже 10%, но поскольку доходы граждан росли на 12%, никто про неё не вспоминал. Иными словами, рост доходов сбивал эту инфляционную волну.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что летом россиян ждёт снижение цен на продукты. По его словам, базой для дефляции в августе должно стать снижение цены на «борщевой набор»: картофель, лук, капусту, морковь и свёклу.