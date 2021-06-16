Названы варианты выгодного вложения полумиллиона рублей

Аналитики рассказали, как в зависимости от целей выгодно вложить 500 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».
По словам генерального директора компании Forward Виталия Цыганкова,
Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич рекомендует вложиться в ценные бумаги. В случае с Россией отдать предпочтение стоит компаниям — экспортёрам металла, нефти, газа, удобрений, также предприятиям в области авиаперевозок и ретейла.
А независимый финансовый советник Александра Базак советует купить на эту сумму доллары, поскольку сейчас «достаточно приятный курс». Также можно открыть индивидуальный инвестиционный счет в банке с доходностью около 20% годовых.
При этом все эксперты сошлись во мнении, что при любом инвестировании стоит обратиться к независимым финансовым консультантам и создать финансовую подушку, которая хотя бы полгода сможет покрывать расходы семьи в случае потери заработка.
Ранее эксперты рассказали, куда лучше вложить деньги на год.