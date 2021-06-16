Названы варианты выгодного вложения полумиллиона рублей

https://static.news.ru/photo/6812f1a6-cea9-11eb-8954-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики рассказали, как в зависимости от целей выгодно вложить 500 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».

По словам генерального директора компании Forward Виталия Цыганкова, можно заняться франчайзингом. Франшиза отлично подойдёт начинающим предпринимателям, которые уже имеют финансовую подушку безопасности. Покупка готового проекта обойдётся в сумму от 500 тысяч до 900 тысяч рублей.

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич рекомендует вложиться в ценные бумаги. В случае с Россией отдать предпочтение стоит компаниям — экспортёрам металла, нефти, газа, удобрений, также предприятиям в области авиаперевозок и ретейла.

А независимый финансовый советник Александра Базак советует купить на эту сумму доллары, поскольку сейчас «достаточно приятный курс». Также можно открыть индивидуальный инвестиционный счет в банке с доходностью около 20% годовых.

При этом все эксперты сошлись во мнении, что при любом инвестировании стоит обратиться к независимым финансовым консультантам и создать финансовую подушку, которая хотя бы полгода сможет покрывать расходы семьи в случае потери заработка.

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