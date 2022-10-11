Россиянам объяснили, почему доллар не опустится до 50 рублей Экономист Локтюхов: укрепление рубля возможно при снижении геополитических рисков

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рубль с конца сентября продолжает слабеть относительно доллара и евро. Американская и европейская валюты пытаются закрепиться выше психологической отметки 60 рублей. По мнению руководителя отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, в ближайшее время ждать нового витка укрепления не стоит, если не произойдет чего-то неожиданного. Об этом он заявил агентству ПРАЙМ.

Ослаблению российской валюты способствуют как невысокая активность экспортеров, сужающая предложение валют, так и обострение геополитической ситуации, — сказал Локтюхов.

Он также добавил, что начавшееся оживление импорта сокращает торговый профицит, ранее способствовавший укреплению рубля. Также геополитическая напряженность способствует спросу населения на наличную валюту.

Эксперт напомнил, что приближение в очередному налоговому периоду влечет за собой рост предложения наличной валюты — это должно немного поддержать рубль. Однако он усомнился в том, что курс окажется ниже 58–60 рублей за доллар. Для значительного укрепления российской валюты необходимо снижение геополитических рисков или введение новых санкций в отношении российских бирж. Последний фактор сделает доллар и евро более «токсичными».

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что рубль может просесть максимально к доллару и евро, если нерезидентам разрешат продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу. В противном случае за доллар в конце 2022 года будут давать около 69 рублей.