Россиянам напомнили о двойной зарплате за работу в новогодние каникулы

Россияне могут хорошо заработать во время новогодних каникул, так как работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере. Это прописано в статье 153 Трудового кодекса, сообщает Life.

В срок до 30 декабря 2021 года сотрудникам этих организаций установят перечисление специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни. Речь идёт о периоде с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно, — приводит издание слова ведущего юриста «Европейской Юридической Службы» Оксаны Красовской.

При этом у работника есть право выбора: получить оплату в двойном размере либо взять отгул. Если же сотрудник трудится на сдельной работе, ему выплачивается за выходные дни оплата не меньше, чем по двойным расценкам. Тем, кто работает по дневным и часовым расценкам, положена оплата в двойной дневной или часовой тарифной ставки.

Тем, у кого оклад, должны выплатить не менее одинарной дневной или часовой ставки за час или день работы сверх оклада. По обычному тарифу оплата положена только в том случае, если работа проводилась в выходной или нерабочий праздничный день в пределах месячной нормы рабочего времени. Но если это было за её пределами, человек вправе получить не менее двойной дневной или часовой ставки.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России объявило, что намерено закрепить в Трудовом кодексе (ТК) длительность рабочего дня и правила расчёта сезонных отпусков для сотрудников. Сейчас эти нормативы прописаны в советских нормативно-правовых актах, которые являются действующими в соответствии со статьёй 423 ТК РФ.