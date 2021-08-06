Россиянам начали выдавать кредиты без их согласия

Россияне начали сталкиваться с новой схемой мошенничества, получая переводы от неизвестных лиц, которые представляют собой кредиты от удалённых микрофинансовых организаций. Всё это происходит без ведома и заявления заёмщика, пишет «Российская газета».

Одной из жертв злоумышленников стал инженер из Твери, на чей счёт внезапно поступили 45 тысяч рублей. Деньги при этом вернуть не удалось, поскольку в переводе отсутствовали какие-либо реквизиты. Неделю спустя мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации из некоего заполярного города и попросил погасить заём. В конце концов мужчине удалось вернуть деньги, но за сутки нахождения суммы на его счетах образовался «долг» почти в 3%. Вскоре ему стали звонить коллекторы из Ростовской области, которые заявили, что купили его «долг».

Схожие ситуации имели место в Екатеринбурге и Москве: в последнем случае потерпевшей пришлось заплатить проценты «за пользование деньгами» и некие «консультационные услуги». Жертвами мошенников становятся и пенсионеры, которым отправляют суммы меньше 10–20 тысяч рублей. При этом заявления о мошенничестве в полиции не рассматривают, так как не видят в схеме состава преступления.

В подобных случаях юристы рекомендуют зафиксировать факт перевода в своём банке и написать заявление об ошибочном платеже. Если отправителем платежа окажется микрофинансовая организация, гражданин должен обратиться в Центробанк с заявлением о безосновательности перечисления средств и отсутствии договора с микрофинансовой организацией.

Ранее сообщалось, что банки, в отличие от МФО, более гибко подходят к ситуации с финансовыми трудностями граждан, но большинство граждан всё равно идут брать деньги взаймы именно в МФО. В основном это связано с тем, что требования в получении денег значительно проще, чем в банках. С января по май 2021 года россияне получили более 10,5 миллиона микрозаймов. При этом за 2019 год граждане России получили более 18 миллионов кредитов, а уже за 2020 год их количество выросло до 19 миллионов.