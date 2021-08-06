Россиянам начали выдавать кредиты без их согласия

Россияне начали сталкиваться с новой схемой мошенничества, получая переводы от неизвестных лиц, которые представляют собой кредиты от удалённых микрофинансовых организаций. Всё это происходит без ведома и заявления заёмщика, пишет «Российская газета».
Одной из жертв злоумышленников
Схожие ситуации имели место в Екатеринбурге и Москве: в последнем случае потерпевшей пришлось заплатить проценты «за пользование деньгами» и некие «консультационные услуги». Жертвами мошенников становятся и пенсионеры, которым отправляют суммы меньше 10–20 тысяч рублей. При этом заявления о мошенничестве в полиции не рассматривают, так как не видят в схеме состава преступления.
В подобных случаях юристы рекомендуют зафиксировать факт перевода в своём банке и написать заявление об ошибочном платеже. Если отправителем платежа окажется микрофинансовая организация, гражданин должен обратиться в Центробанк с заявлением о безосновательности перечисления средств и отсутствии договора с микрофинансовой организацией.
Ранее сообщалось, что банки, в отличие от МФО, более гибко подходят к ситуации с финансовыми трудностями граждан, но большинство граждан всё равно идут брать деньги взаймы именно в МФО. В основном это связано с тем, что требования в получении денег значительно проще, чем в банках. С января по май 2021 года россияне получили более 10,5 миллиона микрозаймов. При этом за 2019 год граждане России получили более 18 миллионов кредитов, а уже за 2020 год их количество выросло до 19 миллионов.