Россиян припугнули запретом на стодолларовые купюры Сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Шимановский: долларовые накопления россиян могут попасть под санкции США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долларовые накопления россиян могут попасть под санкции США, если те выпустят новые стодолларовые купюры, заявил сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский. Запад уже заморозил $315 млрд резервов и может поступить так с $90 млрд наличных в России, выразил спикер своё мнение в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

Под матрасом у россиян находится $90 млрд, данная сумма накапливалась 30 лет. И это большая проблема, потому что одно решение США о выпуске новой стодолларовой купюры и праве на обмен новых банкнот только на американской территории — и все эти накопления в один момент превращаются в ничто, — сказал Шимановский.

В качестве аргумента он напомнил о реформе 1991 года, во время которой премьер-министр СССР Валентин Павлов решил за три дня обменять купюры в 50 и 100 рублей для санации денежной массы. Тогда реформа многих лишила сбережений и подорвала доверие к власти.

Независимый аналитик в сфере экономики Дмитрий Адамидов ранее сообщил, что выводить из обращения купюры в $100 ради давления на Россию не слишком разумно. Не получится сделать так, чтобы у России «отобрали» банкноты, а в остальных странах оставили, объяснил эксперт. Это будет слишком сильным ударом по репутации по сравнению с выгодами.