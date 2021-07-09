Россиян предупредили об уловках продавцов при оплате картой

Если магазинам становится невыгодно принимать к оплате пластиковые карты, то они могут установить определённую наценку за оплату картой или сообщить о нерабочем терминале, сообщил аналитик Павел Шуст. Об этом пишет РИА Новости.

В случае установления наценок за оплату «пластиком» следует сразу же обращаться в Роспотребнадзор. Он контролирует цены на товары и услуги. И если факт наценки будет выявлен, то магазин будет оштрафован минимум на 30 тысяч рублей.

При этом закон не запрещает делать скидки, но не наценки, в зависимости от способа оплаты, например, стимулируя потребителей использовать безналичные расчёты, — отмечает эксперт.

Совсем другая ситуация со скидками при оплате наличными. В этом плане магазин может привлечь внимание налоговой и у них может возникнуть вопрос о целесообразности скидок за получение наличных.

Кроме того, при ситуации с якобы нерабочим терминалом стоит попросить продавца совершить операцию. Зачастую эта просьба решает так называемые проблемы с оплатой. Ещё можно позвонить в банк, который установил платёжный терминал. В таком случае уже банки могут принять меры по отношению к магазину. Главное в любой возникшей ситуации быть активным потребителем и всегда сообщать о подобных случаях в соответствующие органы.

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