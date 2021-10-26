Россиян предупредили об изменении цен на продукты перед Новым годом

Россиянам не рекомендуют запасаться продуктами впрок, чтобы широко отметить Новый год. По мнению представителя Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирины Нагайцевой, перед праздниками товары с длительным сроком годности будут стоить столько же, сколько и в октябре. более того, на них могут даже объявить предпраздничные скидки. Об этом эксперт рассказала в интервью радио Sputnik.

Россияне привыкли отмечать новогодние праздники за щедро накрытым столом, однако рост цен на продукты наводит на мысли о заблаговременной подготовке к празднику, чтобы отметить его с размахом, не снижая планку. Однако Нагайцева не советует закупаться заранее, так как это вряд ли даст какую-либо выгоду.

В преддверии новогодних праздников поставщики и сети, как правило, зарабатывают на объёмах продаж, которые кратно увеличиваются к концу декабря. Кроме того, все основные условия контрактов к этому времени сформированы и изменениям не подлежат, особенно если речь идет о продукции с длительными сроками хранения. Более того, в последние годы, и этот не станет исключением, многие продукты для новогоднего стола реализуются по скидкам и акциям, — заявила она.

По словам эксперта, временному подорожанию могут подвергнуться именно скоропортящиеся товары, которые невозможно приобрести заранее. В частности, перед Новым годом, как и перед Пасхой, не исключён рост цен на куриные яйца, а также на свежие овощи и зелень.

Продукция нового урожая к этому периоду уже распродана, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже, — пояснила Ирина Нагайцева.

При этом не исключено и снижение цен на некоторые скоропортящиеся товары. Так, эксперт утверждает, что мясо птицы перед Новым годом продаётся дешевле, чем в октябре. Цены на этот товар растут в «шашлычный сезон» с апреля по октябрь, а затем снижаются.

Кроме того, птицы становится больше: спрос падает, что также позволяет сократить рост цен, — рассказала эксперт.

Ранее главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов заявил, что для наиболее бедных слоёв населения России могут быть введены продовольственные талоны. Это произойдёт из-за резкого роста цен на еду, и такое решение будет «наиболее правильным».