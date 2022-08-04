Россиян предупредили о том, как сильно подорожает импортное вино Эксперт Липилин: импортное вино в России в 2023 году подорожает не более чем на 10%

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

В 2023 году рост цен на иностранное вино в России составит не более 10%. Такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор виноторговой компании Александр Липилин. Он также не исключил, что в регионах с хорошим урожаем цены останутся на уровне текущего года.

При относительно стабильном курсе валюты, по предварительным прогнозам, рост цен составит не более 10%, а по регионам с хорошим урожаем цены могут остаться на текущем уровне, — заявил эксперт.

Он отметил, что на цену импортного вина будут влиять четыре главных фактора — курс валют, санкционная нагрузка, удорожание энергоносителей и урожай. Нынешнее лето в Европе Липилин назвал засушливым и допустил, что урожай может оказаться не самым богатым, особенно по белым сортам. А поскольку и в прошлом году белого вина было выпущено не слишком много, дефицит будет нарастать.

При этом удорожание энергоносителей сказывается как на работе виноделен и сельскохозяйственной техники, так и на стоимости производства бутылки. Однако рост цен, по словам эксперта, будет неравномерным и станет зависеть от региона.

На вина тех регионов, где будет хороший урожай, цены вырастут меньше. Более точно можно будет прогнозировать только осенью, когда урожай будет собран, — отметил Липилин.

Он рассказал также, что в странах Нового Света урожай был собран весной и там он разный. Так, в Чили и Новой Зеландии ситуация вполне нормальная, а вот в Аргентине урожай оказался не очень хорошим.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил, что в России наблюдается дефицит сухого льда и продуктов, которые используются в дорогих ресторанах, например, аргентинского сыра. По его словам, страна также испытывает определённые трудности с поставками оборудования и запчастей.