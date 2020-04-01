https://static.news.ru/photo/9f1e948c-73f8-11ea-9dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на молочную продукцию поднимутся в России в ближайшее время из-за ослабления курса рубля. Об этом заявил исполнительный директор Союзмолока, заместитель председателя Общественного совета при Минсельхозе России Артём Белов.

По его словам, рост цен на производство молока, сыров и сливочного масла связан с резким падением курса рубля.

Действительно, двадцатипроцентное ослабление рубля повлияет в том числе на себестоимость молочной продукции. Как на производство сырого молока, так и на его переработку, — рассказал «Москве 24» эксперт.

Он отметил, что в данное время нельзя точно сказать, как именно изменится цена продукции на полках магазинов. Белов объяснил это тем, что она зависит не только от себестоимости, но также и от потребительского поведения. Глава союза полагает, что последнее слово за ценой в рознице останется за производителем.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю с 17 по 23 марта. Стоимость сахара выросла на 7%, гречки — на 2,8%, яиц — на 1,4%. На 1,2% подорожали рис, макаронные изделия, пшеничная мука, на 0,8% — соль, на 0,7% — курятина, свинина, консервы, пшено, на 0,4% — говядина, подсолнечное масло и стерилизованное молоко.