Россиян предупредили о росте цен на автомобили

https://static.news.ru/photo/4ba3691c-9eaf-11eb-9654-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Представители официальных дилеров предупредили россиян об увеличении цен на новые автомобили. В II квартале 2021 года они могут вырасти на 2–7%, заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владислав Рыдаев.

Мы ожидаем, что рост цен будет плавный: два — пять процентов, может быть, семь процентов. Но это если мы говорим в среднем, всё индивидуально, — цитирует его РИА Новости.

Эксперты считают, что рост цен возник из-за дефицита автомобилей у дилеров, а также из-за повышения ставок утилизационного сбора. Последнее обстоятельство вызовет рост цен на импортные автомобили.

Ранее участники рынка допускали увеличение цен на автомобили уже после 1 апреля текущего года. По мнению ряда экспертов, в первую очередь подорожание может произойти на стороне производителей.

Как писал NEWS.ru, для водителей такси полисы ОСАГО могут подорожать на 60%. В настоящее время Минфин и ЦБ РФ обсуждают пересмотр тарифов.

Дело в том, что уровень выплат по ДТП с участием такси превышает сборы по ОСАГО на 62%. Для того чтобы выровнять убыточность по данному сегменту, страховые компании предлагают повысить тарифы по меньшей мере на 60%.