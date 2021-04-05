ОСАГО для таксистов может стать дороже на 60%

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Для водителей такси полисы ОСАГО могут подорожать на 60%. В настоящее время Минфин и ЦБ РФ обсуждают пересмотр тарифов.

Дело в том, что уровень выплат по ДТП с участием такси превышает сборы по ОСАГО на 62%. Для того, чтобы выровнять убыточность по данному сегменту, страховые компании предлагают повысить тарифы по меньшей мере на 60%.

По словам экспертов, средняя частота ДТП в сегменте такси составляет 31% в год. Это означает, что примерно треть таксистов, которые в настоящее время ездят по российским дорогам, в течение года станут участниками дорожных происшествий. В то же время средняя частота аварий легковых автомобилей физлиц составляет всего 4,3%.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) идею повышения тарифов поддерживают. Там полагают, что это заставит автопарки внимательнее относиться к отбору как водителей, так и транспорта.

В комитете Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок оценивают возможное подорожание ОСАГО негативно. Глава комитета Богдан Коношенко отметил, что сейчас стоимость ОСАГО для автомобиля такси в 10 раз выше полиса на такой же автомобиль физлица. Дальнейшее повышение тарифов может привести к сокращению числа официальных перевозок и подорожанию поездок, сообщает «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили расширить зону действия ОСАГО. Фракция ЛДПР внесла законопроект о возможности для автолюбителей, застраховавших личный автомобиль, возмещать по полису ОСАГО вред, причинённый машине коммунальными службами. Инициатива связана с тем, что в последнее время растёт число водителей, которые не хотят приобретать полис ОСАГО в связи со слабой защищённостью пострадавших в непредвиденных ситуациях на дорогах или во дворах.