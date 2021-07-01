Россиян предупредили о подорожании молока

Гендиректор Национального союза производителей молока заявил, что рост цен на молоко в этом году не покрывает рост затрат бизнеса на его производство. В связи с этим отпускные цены на молочную продукцию повысятся на 7–10% к осени, сообщает РБК.

Отмечается, что некоторые производители в этом году уже поднимали стоимость своей продукции. Другие же компании годами не меняли цены, «но в этом году есть объективные причины подъёма цен».

Под «объективными причинами» подразумевается ощутимое увеличение вложений в производство. Специалисты отмечают, что себестоимость молока в производстве выросла на 18%, в переработке — на 6–8%,.

При этом, согласно данным Росстата, с января по май текущего года средняя цена за литр питьевого молока в рознице выросла лишь на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 59,2 рубля. Эта разница и свидетельствует об увеличении затрат производителей.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20%. По его словам, это очень тревожная цифра, которая заставляет ожидать резкого роста розничных цен.