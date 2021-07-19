Россиян предупредили о подорожании дач

Стоимость дачного участка с летним домом подорожала на 12,1% за первое полугодие 2021 года. Средняя цена на летнее загородное жильё за первые шесть месяцев составила по России почти 2 млн рублей, сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Отмечается, что во время коронавирусной пандемии спрос россиян на загородное жильё продолжал расти . Однако теперь гражданам придётся отдать большее количество денежных средств для загородного отдыха и самоизоляции.

Самые дорогие участки по-прежнему остаются в Подмосковье (5,4 млн рублей), Санкт-Петербурге (4,2 млн) и Крыму с Севастополем (порядка 4 млн). Наиболее бюджетные варианты сосредоточены в Чувашии (922 788 рублей), Оренбургской области (935 589), Забайкальском крае (973 450), Бурятии (995 145) и Курганской области (1 006 759).

Самый большой ценовой прирост эксперты зафиксировали в Калужской (+23,6% по сравнению с показателями прошлого года) и Калининградской областях (+22,7%), а также в Крыму (+21,8%) и Башкирии (+21,6%). Чуть меньшее повышение показали дачные участки в Ингушетии (+20,8%) и Севастополе (+20,2%).

С июля прошлого года средняя стоимость дачных участков в стране подорожала в 77 из 81 исследуемого российского региона. Минимальное подорожание (на 2-3%) аналитики выявили в республиках Алтай, Бурятия, Якутия и Забайкальском крае.

Среди регионов с упавшими ценами на загородное жильё оказались Чувашия (-5,2%), Оренбургская и Курганская области (-2,7% и −2,2% соответственно) и Еврейская автономная область (-1,4%).

По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, большинство самых привлекательных дачных участков было продано ещё в первую волну пандемии. В настоящее же время на рынке в основном представлены неликвидные предложения (устаревшие загородные объекты) по завышенным ценам.

Ранее эксперты перечислили технологии быстрого строительства дачных домов. Первая называется PRECUT и представляет собой комплект заранее подготовленных строительных материалов для ручной сборки на месте со средним сроком возведения дома за 1,5 месяца.

Вторая (PREFAB) предполагает наличие крупных заводских блоков, заранее подготовленных в цехах. При этом cроки строительства сокращаются до 1–2 недель. Однако для возведения дома по этой технологии заказчику понадобится помощь высококвалифицированных монтажников.