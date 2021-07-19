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Россиян предупредили о подорожании дач

15:40, 19 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Стоимость дачного участка с летним домом подорожала на 12,1% за первое полугодие 2021 года. Средняя цена на летнее загородное жильё за первые шесть месяцев составила по России почти 2 млн рублей, сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Отмечается, что во время коронавирусной пандемии спрос россиян на загородное жильё продолжал расти. Однако теперь гражданам придётся отдать большее количество денежных средств для загородного отдыха и самоизоляции.

Самые дорогие участки по-прежнему остаются в Подмосковье (5,4 млн рублей), Санкт-Петербурге (4,2 млн) и Крыму с Севастополем (порядка 4 млн). Наиболее бюджетные варианты сосредоточены в Чувашии (922 788 рублей), Оренбургской области (935 589), Забайкальском крае (973 450), Бурятии (995 145) и Курганской области (1 006 759).

Самый большой ценовой прирост эксперты зафиксировали в Калужской (+23,6% по сравнению с показателями прошлого года) и Калининградской областях (+22,7%), а также в Крыму (+21,8%) и Башкирии (+21,6%). Чуть меньшее повышение показали дачные участки в Ингушетии (+20,8%) и Севастополе (+20,2%).

С июля прошлого года средняя стоимость дачных участков в стране подорожала в 77 из 81 исследуемого российского региона. Минимальное подорожание (на 2-3%) аналитики выявили в республиках Алтай, Бурятия, Якутия и Забайкальском крае.

Среди регионов с упавшими ценами на загородное жильё оказались Чувашия (-5,2%), Оренбургская и Курганская области (-2,7% и −2,2% соответственно) и Еврейская автономная область (-1,4%).

По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, большинство самых привлекательных дачных участков было продано ещё в первую волну пандемии. В настоящее же время на рынке в основном представлены неликвидные предложения (устаревшие загородные объекты) по завышенным ценам.

Ранее эксперты перечислили технологии быстрого строительства дачных домов. Первая называется PRECUT и представляет собой комплект заранее подготовленных строительных материалов для ручной сборки на месте со средним сроком возведения дома за 1,5 месяца.

Вторая (PREFAB) предполагает наличие крупных заводских блоков, заранее подготовленных в цехах. При этом cроки строительства сокращаются до 1–2 недель. Однако для возведения дома по этой технологии заказчику понадобится помощь высококвалифицированных монтажников.

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