https://static.news.ru/photo/4d261ba2-c46a-11e9-ab0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк с начала текущего года выписал 47 штрафов кредитным организациям за навязчивое предложение займов гражданам, которые никогда к ним ранее не обращались.

При этом, по данным газеты «Известия» , перед тем как обрушиться на свою «жертву» с предложениями взять кредит, банки незаконно проверяют надёжность потенциального клиента в бюро кредитных историй. Если оказывается, что у человека хороший риск-профиль, ему начинают звонить и писать с просьбой взять ссуду.

Больше всего нарушений зафиксировано у «Открытия» и «Уралсиба», отмечается в материале. Кроме того, на незаконной проверке кредитной истории граждан попались ВТБ, «Уралсиб», Райффайзенбанк и Промсвязьбанк. Вместе с тем, штрафы не пугают банкиров, так как их размер составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

В пресс-службе «Открытия» газете рассказали, что 32 нарушения — это следствие технического сбоя, произошедшего в результате ошибки при слиянии баз данных с Бинбанком.

В ВТБ также подчеркнули, что строго соблюдают законодательство, а зафиксированный ЦБ случай вызван технической ошибкой.

В «Уралсибе» и Райффайзенбанке от комментариев отказались. В Промсвязьбанке не ответили на запрос о полученном штрафе.

Ранее News.ru писал о том, что по статистике банка «Русский стандарт», 51% всех оформленных заявок на кредиты на мобильные телефоны пришёлся на женщин. Чаще всего смартфоны брали в кредит клиенты в возрасте 26–35 лет (36%). Реже мобильники таким способом покупают люди в возрасте от 36 до 45 лет. Таких в финансовой организации насчитали 26%. Меньше всего в подобных покупках заинтересованы люди старше 55 лет.