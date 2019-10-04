https://static.news.ru/photo/b982d4ae-e821-11e9-8817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

По статистике банка «Русский стандарт», 51% всех оформленных заявок на кредиты на мобильные телефоны пришёлся на женщин.

Чаще всего смартфоны брали в кредит клиенты в возрасте 26–35 лет (36%). Реже мобильники таким способом покупают люди в возрасте от 36 до 45 лет. Таких в финансовой организации насчитали 26%. Меньше всего в подобных покупках заинтересованы люди старше 55 лет, передаёт РИА Новости .

Самый большой спрос на кредит на телефон начинается во втором полугодии. Специалисты связывают это с выходом новых моделей популярных марок и новогодними праздниками. На втором месте по популярности — август, на третьем — ноябрь, рассказали в кредитном учреждении.

Ранее обновлённый складной смартфон Samsung Galaxy Fold в рамках прямой трансляции прошёл тест на прочность экрана. Стоимость устройства в России составит 159 990 рублей, писал News.ru.