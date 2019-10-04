https://static.news.ru/photo/66dc22f4-e6b5-11e9-b09f-fa163e074e61_660.jpg Samsung Galaxy Fold Фото: samsung.com

Обновлённый складной смартфон Samsung Galaxy Fold в рамках прямой трансляции прошёл тест на прочность экрана. Устройство выдержало около 120 тысяч циклов складываний, после чего пришло в непригодность.

Для испытания использовалась специальная машина, которая взаимодействовала с девайсом в течение около 14 часов. Хотя Galaxy Fold не выдержал заявленных производителем 200 тысяч изгибов, издание CNET обратило внимание, что пользователь станет раскрывать и складывать смартфон в течение нескольких часов.

Ранее Samsung объявила, что россияне смогут оформить предзаказ на Galaxy Fold с 4 по 7 октября. Складной смартфон поступит в продажу 25 октября по цене 159 990 руб.

В конце сентября News.ru сообщил, что один из владельцев обновлённого Samsung Galaxy Fold сообщил о поломке экрана. На второй день использования смартфона он обнаружил странное разноцветное пятно прямо по центру девайса шириной меньше 1 см.