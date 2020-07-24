Россия выиграла у ЕС в арбитраже ВТО дело по энергокорректировкам

https://static.news.ru/photo/426a1a12-cdbd-11ea-a378-fa163e074e61_660.jpg Фото: worldtradeorganization/facebook.com

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала Россию в споре с Евросоюзом. Дело касалось методики энергокорректировок ЕС, применяемой в антидемпинговых расследованиях. Группа арбитров пришла к выводу, что эта методика нарушает правила организации.

Панель ВТО выпустила отчёт касательно демпинговых методологий ЕС, пошлин на российской импорт. Мы рекомендуем Евросоюзу привести свои меры в соответствие со своими обязательствами в рамках антидемпингового соглашения ВТО, — говорится в документе, размещённом на официальном сайте.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что Россия рассчитывает на добросовестное исполнение этого решения:

Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований.

Москва инициировала спор в мае 2015 года из-за введения Брюсселем пошлин для российских производителей сварных труб при одновременной отмене таких пошлин на импорт таких труб с Украины. Третейская группа для его рассмотрения была создана в декабре 2016-го.

В июле 2018 года, как писал NEWS.ru, арбитраж ВТО удовлетворил требования Москвы по иску к Киеву. Россия обвиняла Украину в нарушении антидемпингового соглашения организации после резкого повышения ввозных пошлин для российских производителей нитрата аммония.