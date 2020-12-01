Россия вошла в пятёрку лидеров по отказу от наличных из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/f37a1376-3441-11eb-a5c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россия вошла в пятёрку лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире. Страна лидирует по числу платёжных операций с помощью пластиковых карт, интегрированных в мобильные устройства.

Две трети населения отказались от наличных из опасений подхватить коронавирус. Во II квартале текущего года, по данным Центробанка, доля безналичных платежей в стране выросла до 69%, пишут «Известия». Кроме России самые быстрые темпы перехода на безналичный расчёт показали Канада, Австралия, Великобритания, Румыния.

Главная причина отказа от наличных — коронавирус, который, по заявлению ВОЗ, переносится с помощью бумажных купюр. К тому же в период весеннего карантина получили развитие службы доставки, интернет-сервисы, онлайн-развлечения, оплата по которым происходит только картой.

Также рост безналичных операций связан с ограничениями в работе кафе и баров, куда чаще всего люди приходят с наличными.

Российская молодёжь лучше всего воспринимает новые технологии и уже прошла этап оплаты картой, заведя себе электронные кошельки. Молодые люди интуитивно используют бесконтактные платежи, которые проводятся с помощью гаджетов.

Ранее NEWS.ru предупреждал, что Банк России рекомендовал кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупок. Ежедневный лимит для физлиц предложено определить в 5 тысяч рублей, ежемесячный — в 30 тысяч рублей.