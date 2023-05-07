Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира

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Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб. Отмечается, что РФ не попадала в топ-10 с 2014 года.

Россия заняла восьмое место по показателю производства товаров и услуг, стоимость которых составила $2,3 трлн. В 2014 году РФ занимала в топ-10 девятую строчку с ВВП в размере $2,05 трлн.

Крупнейшей экономикой мира в 2022 году остались США с номинальным ВВП в $25,46 трлн. На второй строчке рейтинга расположился Китай — его ВВП составил $17,94 трлн, а на третьем — Япония с $4,17 трлн ВВП.

В шестерку крупнейших экономик вошли Германия ($4,07 трлн), Индия ($3,4 трлн), Великобритания ($3,07 трлн). Седьмое место заняла Франция — ее ВВП составил $2,78 трлн, а девятое — Канада с $2,14 трлн. Десятку замкнула Италия ($2,01 трлн), которая за год опустилась с восьмого на десятое место.

Ранее Совет экономических консультантов при Белом доме сообщил, что следствием длительного дефолта в США могут стать падение ВВП на 6,1% и потеря 8,3 млн рабочих мест.