В Белом доме подсчитали последствия затяжного дефолта в США Белый дом: затяжной дефолт в США может привести к падению ВВП на 6,1%

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

Следствием длительного дефолта в США могут стать падение ВВП на 6,1% и потеря 8,3 млн рабочих мест. Такие данные содержатся в аналитическом материале, составленном Советом экономических консультантов при Белом доме. Информацию распространила пресс-служба американской администрации.

Если правительство США объявит дефолт по своим обязательствам перед кредиторами, подрядчиками и гражданами, то экономика быстро пойдет в обратном направлении, причем тяжесть потерь будет зависеть от продолжительности дефолта. Затянувшийся дефолт, скорее всего, нанесет серьезный ущерб экономике, при этом рост количества рабочих мест, отличающийся сейчас высокими темпами, сменится потерями, исчисляемыми миллионами, - говорится в документе.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что стране угрожает дефолт, если Федеральная резервная система не увеличит потолок госдолга. Белый дом требует от конгресса без условий и консультаций расширять лимиты заимствований в автоматическом режиме, как это было ранее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия внимательно следит за ситуацией в американской экономике в связи с возможным дефолтом. Он отметил, что это не первая кризисная ситуация для экономики США, однако до этих пор для всех проблем находились решения.