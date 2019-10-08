https://static.news.ru/photo/5d332358-e9e2-11e9-afa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россия с января по август 2019 года импортировала медикаментов на $5,66 млрд, что более чем на 5% превышает показатель предыдущего года.

По данным Федеральной таможенной службы, ввоз антибиотиков за восемь месяцев этого года увеличился на 22,1% — всего лекарств этой группы было закуплено на $104,2 млн.

При этом ведомство отмечает, что в августе произошло уменьшение импорта медикаментов по сравнению с предыдущими месяцами 2019-го, передаёт РИА Новости .

News.ru писал, что импорт иностранных лекарств в 2018 году снизился из-за появления на рынке российских аналогов. Было завезено готовых лекарств на 531 млрд руб., что всего на 1,1% больше, чем годом ранее.

Положительная динамика импорта лекарств в 2017 году достигала 8,6%. В натуральном выражении объём поставок составил 1,87 млрд упаковок, что на 7,7% меньше, чем в прошлом году.