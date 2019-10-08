Россия с января по август 2019 года импортировала медикаментов на $5,66 млрд, что более чем на 5% превышает показатель предыдущего года.
По данным Федеральной таможенной службы, ввоз антибиотиков за восемь месяцев этого года увеличился на 22,1% — всего лекарств этой группы было закуплено на $104,2 млн.
При этом ведомство отмечает, что в августе произошло уменьшение импорта медикаментов по сравнению с предыдущими месяцами 2019-го, передаёт
News.ru писал, что импорт иностранных лекарств в 2018 году снизился из-за появления на рынке российских аналогов. Было завезено готовых лекарств на 531 млрд руб., что всего на 1,1% больше, чем годом ранее.
Положительная динамика импорта лекарств в 2017 году достигала 8,6%. В натуральном выражении объём поставок составил 1,87 млрд упаковок, что на 7,7% меньше, чем в прошлом году.
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