Россия стала лидером по экспорту говядины в Китай

Россия продолжает наращивать экспорт говядины в Китай и по этому показателю обогнала Бразилию, Австралию и Аргентину, став мировым лидером. Об этом сообщает РИА Новости.
Увеличение экспорта говядины в Китай в ближайшие пять лет будет только продолжаться,
Высокие темпы роста экспорта в первом квартале объясняются эффектом низкой базы и конкурентоспособной ценой, — сообщил представитель Россельхозбанка Андрей Дальнов.
Он отметил, что одним из главных факторов стала ситуация с пандемией коронавируса, которая сильно ослабила основных российских конкурентов, у которых остановилось много заводов.
Россия в первом квартале экспортировала в Гонконг 234 тонны, в Узбекистан — 256 тонн, в Саудовскую Аравию — 497 тонн. Также в приоритете российских производителей говядины оказались Объединенные Арабские Эмираты и Катар.
Отмечается, что в мире повышается спрос и цены. На внутреннем же рынке говядину покупают всё меньше. Поэтому отечественные компании приняли решение переориентироваться. В отличие от китайцев жители России предпочитают более дешевую курятину и свинину. Говядину покупают около 17%.
Ранее сообщалось, что потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4%, до 1,94 млн тонн. По оценкам экспертов, данный показатель стал рекордно низким за последние 10 лет. Причинами такой тенденции специалисты называли отсутствие у россиян уверенности в будущих доходах, экономию и переход на более дешёвые виды белка, а также сокращение производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.