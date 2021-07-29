Россия стала лидером по экспорту говядины в Китай

Россия продолжает наращивать экспорт говядины в Китай и по этому показателю обогнала Бразилию, Австралию и Аргентину, став мировым лидером. Об этом сообщает РИА Новости.

Увеличение экспорта говядины в Китай в ближайшие пять лет будет только продолжаться, считают специалисты. В первом квартале этого года КНР закупила 3,7 тыс. тонн говядины из России. Это в 20 раз больше, чем в 2020 году. Всего Россия отправила за границу в первом квартале 6,5 тыс. тонн — почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Высокие темпы роста экспорта в первом квартале объясняются эффектом низкой базы и конкурентоспособной ценой, — сообщил представитель Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Он отметил, что одним из главных факторов стала ситуация с пандемией коронавируса, которая сильно ослабила основных российских конкурентов, у которых остановилось много заводов.

Россия в первом квартале экспортировала в Гонконг 234 тонны, в Узбекистан — 256 тонн, в Саудовскую Аравию — 497 тонн. Также в приоритете российских производителей говядины оказались Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Отмечается, что в мире повышается спрос и цены. На внутреннем же рынке говядину покупают всё меньше. Поэтому отечественные компании приняли решение переориентироваться. В отличие от китайцев жители России предпочитают более дешевую курятину и свинину. Говядину покупают около 17%.

Ранее сообщалось, что потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4%, до 1,94 млн тонн. По оценкам экспертов, данный показатель стал рекордно низким за последние 10 лет. Причинами такой тенденции специалисты называли отсутствие у россиян уверенности в будущих доходах, экономию и переход на более дешёвые виды белка, а также сокращение производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.