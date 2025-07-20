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20 июля 2025 в 13:31

Россия снизила поставки нефти в соседнюю страну

Россия в первом полугодии снизила поставки нефти Китаю на 10,8%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия в первом полугодии 2025 года поставила Китаю 49,113 млн тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенным управлением КНР. При этом закупка сырья обошлась на 24,2% дешевле, чем в прошлом году

В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые шесть месяцев текущего года обошлась Китаю в $25,014 млрд (2 трлн рублей). В январе-июне прошлого года КНР закупила в РФ 55,115 млн тонн нефти на $33,014 млрд (2,5 трлн рублей)

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия готова обойтись без российской нефти, заменив ее поставками из других стран, если США введут новые санкции. По его словам, у Нью-Дели более 40 поставщиков черного золота.

В ответ на это эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что при отказе Индии от поставок российской нефти РФ может переориентироваться на Китай. По его словам, это произойдет только в случае введения США вторичных санкций для партнеров России.

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