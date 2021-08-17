Россия резко увеличила товарооборот со странами БРИКС

Товарооборот России со странами БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) в первом полугодии увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом ковидного 2020-го, составив $70,6 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя российской части Делового совета БРИКС, главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина.

Отмечается, что таким образом удаётся успешно преодолеть «тот вполне естественный спад, который наметился в прошлом году». Своё заявление Катырин сделал на заседании Делового форума БРИКС.

Эта площадка является ежегодным бизнес-мероприятием, которое проводится на регулярной основе с целью укрепления торговых, деловых, инвестиционных и производственных связей между странами «пятёрки».

Ранее во Всемирной торговой организации (ВТО) заявили о восстановлении мировой деловой активности после ощутимого спада в прошлом году. Отмечалось, что глобальный уровень торговли в настоящее время находится на подъёме, демонстрируя динамичный рост после коронавирусного кризиса.

В частности, индекс состояния торговли товарами за январь — июнь достиг отметки в 110,4 пункта по 100-балльной шкале. Этот показатель сейчас находится на самом высоком уровне, на 20 пунктов выше прошлогодних цифр.