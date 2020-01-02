https://static.news.ru/photo/5f46ed28-2d67-11ea-875c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия с 1 января 2020 года в соответствии с обязательствами перед Всемирной торговой организацией (ВТО) отменила тарифную квоту на импорт свинины и ввела 25% пошлину на ввоз этого продукта. Ранее поставки внутри квоты шли по беспроцентной ставке, вне квоты — по ставке 65%.

В Минэкономразвития рассказали «Интерфаксу», что данная мера — это последний шаг «в части либерализации импортного тарифа».

Больше мы ВТО ничего не должны по нашим тарифным обязательствам, — резюмировал представитель министерства.

Россия начала квотировать импорт свинины в 2003 году для поддержки отечественного животноводства. Размер квоты в последние годы составлял 430 тысяч тонн в год.

Как сообщал NEWS.ru, 30 декабря Россия на полгода продлила действие нулевой пошлины на ввоз продуктов из Молдавии.