Россия поднялась в рейтинге устойчивости экономики

https://static.news.ru/photo/a21c3476-cf2f-11eb-a585-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия впервые в истории получила 53-ю строчку в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA. Об этом пишет ПРАЙМ со ссылкой на консалтинговую компанию The Boston Consulting Group (BCG).

Так, страна впервые за историю наблюдений получила общую оценку 56,4 балла. В 2016 году этот показатель был на 3,49 балла ниже. По данным аналитиков, наиболее значимые улучшения за последний год произошли в области экономической стабильности, экологии и цифровизации.

Лидером рейтинга стала Швейцария, второе место заняла Норвегия, а третье — Финляндия. Среди десятки лучших также оказались Исландия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция, Сингапур и Люксембург.

Эксперты заключили, что к наиболее быстрому и устойчивому прогрессу приводят инвестиции в борьбу с изменениями климата, цифровизацию и укрепление систем социальной защиты для обеспечения инклюзивного и справедливого роста.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые счастливые города России. В их числе — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, пишет РИА Новости.