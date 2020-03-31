Россия из-за низких цен на нефть может начать закупать импортный бензин. В Европе топливо в марте 2020 года оказалось дешевле, чем в России.
Как сообщает «Коммерсант», российские компании в настоящее время не могут снизить цены из-за обязательств по выплате отчислений в бюджет по механизму (демпферу), который был введён для выравнивания цен в период колебания стоимости нефти.
Демпфер, по словам источников издания, может привести к сокращению доходов бюджета.
Сейчас бензин в Европе за тонну на 6–8 тысяч рублей дешевле российского.
Как ранее писал NEWS.ru, независимый топливный союз (НТС), который представляет интересы независимых АЗС и трейдеров, выступил с обращением к правительству с просьбой предоставить участникам топливного рынка налоговые и прочие поблажки.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен