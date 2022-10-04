Российскую нефть могут начать возить по железной дороге из-за санкций «Коммерсант»: из-за санкций ЕС российскую нефть начнут отправлять на восток по железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские компании могут начать транспортировать нефть по железной дороге на Дальнем Востоке из-за скорого вступления в силу санкций ЕС против энергоресурсов из РФ, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что «Транснефть» впервые с 2016 года отправила первую партию объемом 4,4 тысячи тонн из ресурсов «Газпром нефти» в порт Козьмино в Приморском крае. Груз был доставлен 3 октября. В издании отметили, что транспортировка по трубе значительно дешевле, но на данный момент она уже работает на пределе возможностей.

Антироссийские санкции, вступающие в силу 5 декабря, не только остановят закупку нефти, поставляемой судами, но и увеличат стоимость фрахта танкеров и страхование грузов. Из-за этого поставка сырья в Китай с отгрузкой в балтийских портах окажется невыгодной. Также активно используются железнодорожные маршруты через станции Зуй и Мезет в Иркутской области и Сковородино в Амурской области.

Ранее сообщалось, что в России накапливаются проблемы со сбытом нефте- и газохимической продукции из-за закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления. Производители метанола вынуждены сокращать производство до минимума и за бесценок продавать продукцию в Китай, чтобы полностью не остановить заводы.

Эксперты Банка международных расчетов заявили, что отказ западных стран от покупки российской нефти из-за введенных против Москвы санкций может спровоцировать продовольственный кризис мирового масштаба.