«Ъ»: в России накапливаются проблемы со сбытом нефтепродукции

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В России накапливаются проблемы со сбытом нефте- и газохимической продукции из-за закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления. Производители метанола вынуждены сокращать производство до минимума и за бесценок продавать продукцию в Китай, чтобы полностью не остановить заводы, сообщает «Коммерсант».

Низкие цены на метанол держатся и в Европе. Эксперты считают, что в будущем есть предпосылки их роста, но планы по строительству заводов в России, вероятнее всего, будут отменены. Проблемы уже начались у «Томск Газпрома», «Щекиноазота», «Метафракса» и «Томета». Последний технологически связан с площадкой «Тольяттиазота», который в прошлом году вошел в состав «Уралхима».

«Томет» работает с загрузкой 30%, остальные предприятия частично остановлены, пишет издание. В России метанол производят девять компаний. Они планировали увеличить производство. Основные объемы экспорта из России шли в Европу, проблемы стали возникать уже в марте.

Формально метанол не попал под санкции, но российские морские отгрузки были ограничены мощностями по перевалке. В Китае, куда компании стараются продать максимальные объемы по минимальной цене, тоже слабый спрос на метанол на фоне очередных локдаунов.

Сложная ситуация с профицитом на химическом рынке России сложилась не только с метанолом. Такая же проблема возникла в сфере сжиженных углеводородных газов. Текущие мощности будут оставаться на низких загрузках, пока не будут налажены новые маршруты экспорта и не вырастет потребление на рынках Азии.

Ранее эксперты Банка международных расчетов заявили, что отказ западных стран от покупки российской нефти из-за введенных против Москвы санкций может спровоцировать продовольственный кризис мирового масштаба.