Российскому рынку топлива предрекли «никакое» влияние кризиса

https://static.news.ru/photo/63b4c0d4-a59d-11ea-8e7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рынок нефтепродуктов в 2020 году переживает драматичные события. Сначала в марте «развалилась» сделка ОПЕК+ , позже обвалились котировки на чёрное золото, а потом стоимость эталонных марок ушла в минус.

Однако кризис «никак» не повлияет на углеводородную отрасль в РФ, пишет портал oilcapital.ru.

Во-первых, ценники на АЗС отличаются стабильностью — биржи рано или поздно приходят в себя и стоимость нефти возвращается к привычным значениям. Поэтому потребителю в России удобнее покупать топливо по предсказуемым ценам.

Во-вторых, если мировые рынки растут — государство компенсирует нефтяным компаниям часть упущенной прибыли при продаже по стабильным (но более низким) внутренним ценам по сравнению с высокодоходным экспортом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нефти марки Brent поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок. По состоянию на 03:44 мск 3 июня цена фьючерсов с поставкой в августе выросла на 1,14%, до $40,08 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов. К данному моменту дорожала и нефть марки WTI. Её фьючерсы с поставкой в июле поднялись в цене на 1,96%, до $37,53 за баррель.