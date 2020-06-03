Российскому рынку топлива предрекли «никакое» влияние кризиса

Рынок нефтепродуктов в 2020 году переживает драматичные события. Сначала в марте «развалилась» сделка ОПЕК+ , позже обвалились котировки на чёрное золото, а потом стоимость эталонных марок ушла в минус.
Однако кризис «никак» не повлияет на углеводородную отрасль в РФ,
Во-первых, ценники на АЗС отличаются стабильностью — биржи рано или поздно приходят в себя и стоимость нефти возвращается к привычным значениям. Поэтому потребителю в России удобнее покупать топливо по предсказуемым ценам.
Во-вторых, если мировые рынки растут — государство компенсирует нефтяным компаниям часть упущенной прибыли при продаже по стабильным (но более низким) внутренним ценам по сравнению с высокодоходным экспортом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нефти марки Brent поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок. По состоянию на 03:44 мск 3 июня цена фьючерсов с поставкой в августе выросла на 1,14%, до $40,08 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов. К данному моменту дорожала и нефть марки WTI. Её фьючерсы с поставкой в июле поднялись в цене на 1,96%, до $37,53 за баррель.
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