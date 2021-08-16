Российской оборонке перестало хватать денег на выпуск гражданской продукции

Низкая рентабельность контрактов гособоронзаказа приводит к тому, что предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса не хватает денег на диверсификацию и выпуск гражданской продукции. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, направленное в Минпромторг и коллегию военно-промышленной комиссии РФ.

Замминистра напомнил , что президент России Владимир Путин ещё в 2016 году поручил за десять лет довести производство гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса до 30%, а к 2030 году — до 50% от общего выпускаемого объёма. При этом ожидалось, что банки дадут 70–80% средств на проекты в этой области, а остальное профинансируют сами предприятия. Однако заводы не могут заработать и накопить необходимые средства, в связи с чем поручение президента может быть сорвано. Похожая ситуация сложилась в строительной отрасли, где подорожание стройматериалов грозит потерями в десятки миллиардов рублей.

Решить проблему чиновник предложил, скорректировав постановление правительства, которое определяет общее правило регулирования цен на продукцию в рамках гособоронзаказа. Однако каким именно образом предполагается это сделать, неизвестно. Решению проблемы будет посвящено ближайшее совещание коллегии военно-промышленной комиссии.

По словам экспертов, у головных предприятий гособоронзаказа с начала 2010-х годов накопились многомиллиардные долги, связанные с ростом цен и методикой их пересчёта. Это исключает диверсификацию и саму возможность конкуренции с аналогичной продукцией на рынке. Из-за долгов предприятиям сложно получить кредиты, а бюджет несёт потери из-за необходимости погашения задолженностей. В профильных ведомствах предложили изменить методику пересчёта и устанавливать стоимость продукции путём утверждения базовой цены с последующей индексацией. По их словам, это существенно сократит сроки подготовки документов и процедуру согласования стоимости, что положительно скажется на сроках размещения и выполнения гособоронзаказов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «хорошим показателем» выполнение гособоронзаказа в 2020 году на 99,8%. Он подчеркнул, что впредь также важно чётко и в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружений и техники. При этом Путин отметил, что коронавирус оказал серьёзное влияние как на экономику в целом, так и на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Однако власти сумели их поддержать — как и гражданскую часть промышленности.