Российским пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре

Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделение Почты России, в декабре получат деньги за январь 2022 года. Это связано с новогодними праздниками, пояснила в беседе с агентством ПРАЙМ заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР, — уточнила Григорьева.

Также в декабре пройдёт индексация фиксированных выплат пенсий россиянам, достигшим 80 лет, а также тем, кто завершил трудовую деятельность три месяца назад. Эти выплаты также поступят в декабре.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что правительство должно будет сделать всё для того, чтобы индексировать пенсии по уровню фактической инфляции и выполнить обещания прошлых лет. В частности, в 2022 году по фактической инфляции будут проиндексированы денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.