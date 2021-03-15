Российский рынок акций продолжил обновление максимумов

https://static.news.ru/photo/cad58c46-85ce-11eb-b7f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок акций в понедельник снова вырос по основным биржевым индексам, продолжив обновление максимумов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На закрытие основных торгов рублёвый индекс Мосбиржи поднялся до 3584,49 пункта (на 1,27%), долларовый индекс РТС — до 1543,99 пункта (на 1,61%). В течение дня индекс Мосбиржи снова обновил исторический рекорд, достигнув 3596,31 пункта, РТС достигал 1550,49 пункта, что является максимальным показателем с февраля прошлого года.

Как сообщал NEWS.ru, время и режим работы Московской Биржи и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) изменились с 1 марта. Торги с этого месяца начинаются на три часа раньше — с 07:00 вместо прежних 10:00.