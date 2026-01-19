Российский производитель цемента частично остановил производство

Крупнейший производитель цемента в России «Цемрос» в прошлом году приостановил работу двух заводов в Белгородской и Ульяновской областях, написало РБК со ссылкой на представителя холдинга. Завод в Липецкой области перешел на ограниченный режим производства.

В компании заявили, что причиной остановки называют падение потребительского спроса на цемент. Вопрос дальнейшего функционирования остальных производственных мощностей зависит от изменения ситуации на рынке и ряда иных обстоятельств.

Ранее Минпромторг России поручил госкорпорациям разработать стратегию перехода на практически безлюдное производство, работающее за счет высокого уровня роботизации. Как рассказал «Ведомостям» министр промышленности и торговли Антон Алиханов, цель инициативы — повышение технологического суверенитета и производительности труда.

До этого Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Собственник холдинга Михаил Даниленко заявил, что компании продолжат сотрудничество по ряду действующих контрактов.