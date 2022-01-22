Российские экспортёры продовольствия установили новый исторический рекорд

Экспортёры продовольствия из РФ в ноябре 2021 года установили новый исторический рекорд, объём экспорта достиг $3,82 млрд., что больше, чем за весь 2002 год. Ведущими направлениями экспорта продовольствия из России стали Турция, Египет и Китай. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Российского экспортного центра.
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Ранее сообщалось, что объём несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2021 году вырос на 36% и превысил $191 млрд, установив новый исторический максимум. Основными импортёрами российской продукции стали Китай, Казахстан и Белоруссия. Наиболее масштабный рост был отмечен в области чёрных и цветных металлов, удобрений, продукции деревообработки, химических веществ, пластмасс и энергооборудования.
До этого председатель правительства России Михаил Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил цель добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% в сравнении с 2020 годом. Для этого в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» были более чётко прописаны меры, позволяющие максимально раскрыть экспортный потенциал России.