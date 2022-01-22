Российские экспортёры продовольствия установили новый исторический рекорд

Экспортёры продовольствия из РФ в ноябре 2021 года установили новый исторический рекорд, объём экспорта достиг $3,82 млрд., что больше, чем за весь 2002 год. Ведущими направлениями экспорта продовольствия из России стали Турция, Египет и Китай. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Российского экспортного центра.

В организации отметили , что основными товарами продовольственного экспорта России в ноябре стали пшеница ($953 млн), ракообразные ($540 млн) и подсолнечное масло ($430 млн), а также мороженая рыба, в том числе икра и печень рыбы. Кроме того, отмечается рост поставок зернобобовых, говядины, а также маргарина и его аналогов.

Ранее сообщалось, что объём несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2021 году вырос на 36% и превысил $191 млрд, установив новый исторический максимум. Основными импортёрами российской продукции стали Китай, Казахстан и Белоруссия. Наиболее масштабный рост был отмечен в области чёрных и цветных металлов, удобрений, продукции деревообработки, химических веществ, пластмасс и энергооборудования.

До этого председатель правительства России Михаил Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил цель добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% в сравнении с 2020 годом. Для этого в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» были более чётко прописаны меры, позволяющие максимально раскрыть экспортный потенциал России.