Российские бизнесмены вложились в производство конопли

Российские бизнесмены Вадим и Галина Гуриновы вложились в производство технической конопли. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Так, они
Площадь посевов компании превышает 600 га, а в дальнейшем будет увеличена до 2,6 тысяч га. Собеседники издания полагают, что новый инвестор потребовался НВК из-за проблем Дмитрия Аржанова, которые возникли в связи с его преследованием по делу о хищениях у компании «ТНС Энерго».
Предприниматели отмечают, что капиталоёмкое производство конопли в России недооценено. Так, он имеет потенциал в лёгкой промышленности и в производстве продуктов питания. По их мнению, рынок чрезмерно зарегулирован из-за опасений государства по поводу возможного смешения технической и наркотической конопли.
Ранее две плантации конопли обнаружили у замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки.