Российские бизнесмены вложились в производство конопли

https://static.news.ru/photo/6e629c52-b705-11eb-aff5-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Российские бизнесмены Вадим и Галина Гуриновы вложились в производство технической конопли. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Так, они приобрели около 27,5% ООО «Нижегородские волокна конопли», которая специализируется на выращивании и переработке волокон технической конопли в Нижегородской области. Совладельцами НВК также являются Юлия Аржанова (47,5%), София Афанасьева (17,5%) и Борис Щуров (7,5%).

Площадь посевов компании превышает 600 га, а в дальнейшем будет увеличена до 2,6 тысяч га. Собеседники издания полагают, что новый инвестор потребовался НВК из-за проблем Дмитрия Аржанова, которые возникли в связи с его преследованием по делу о хищениях у компании «ТНС Энерго».

Предприниматели отмечают, что капиталоёмкое производство конопли в России недооценено. Так, он имеет потенциал в лёгкой промышленности и в производстве продуктов питания. По их мнению, рынок чрезмерно зарегулирован из-за опасений государства по поводу возможного смешения технической и наркотической конопли.

Ранее две плантации конопли обнаружили у замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки.