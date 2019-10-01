https://static.news.ru/photo/0e1c8444-cb6a-11e9-b722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С 1 октября российские банки снизили ипотечные ставки. О своём решении уже объявил Сбербанк, а также ряд других кредитных организаций.

Согласно опросу, проведённому РИА Новости , ставки по ипотеке готовы снизить Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и «Дом.РФ».

Отмечается, что минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке составляет 7,3% годовых. При этом по данным Банка России, средняя ипотечная ставка в России в августе снизилась до 9,91% с 10,24% в июле.

В настоящее время Минфин, Минстрой, Банк России и Минэкономразвития совместно с «Дом.РФ» разрабатывают дополнительные меры по снижению средних ставок по ипотеке до 8% годовых и менее. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Ранее News.ru писал о том, что сумма ипотеки, которую стали получать россияне, выросла. Средний показатель достиг 2,5 млн рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее, и на 25% — чем в 2017 году.