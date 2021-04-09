Российская культура получит свыше 360 млрд рублей за три года

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Российский кабмин утвердил финансирование госпрограммы «Развитие культуры» на 2021–2023 годы. Проект предусматривает реставрацию музеев и объектов исторического наследия, оцифровку старинных книг и открытие новых тематических центров в посёлках городского типа (ПГТ) и малых городах РФ. В документах значатся свыше 100 контрольных событий. Объём выделяемых средств — 363 млрд рублей.

Среди ближайших — завершение реставрационных работ в псковском «Музейном квартале», Выборгском замке и в парке Монрепо в Ленинградской области, говорится на официальном сайте кабинета министров РФ. Приведут в порядок и театры, ДК, ДШИ, возведут новые концертные залы и центры культурного развития.

Кроме того, 40 тысяч единиц книжных памятников будет оцифровано и загружено в НЭБ (Национальную электронную библиотеку. — NEWS.ru) до конца 2023 года. Доля публичных библиотек, подключённых к интернету, к 2023 году составит 83,5%, а сотни муниципальных библиотек будут переоснащены по модельному стандарту, — говорится в документе.

В 2021-м на проект выделят свыше 130 млрд рублей, в 2022-м — более 117 млрд, а в 2023-м сумма перевалит за 116 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ предоставил регионам около 1,6 млрд рублей на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений. За счёт федерального финансирования в медучреждения планируется доставить 115 автомобилей скорой помощи, а образовательным организациям предоставить свыше шести тысяч комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры. Для детских школ искусств закупят около 1,5 тысячи новых музыкальных инструментов, для спортшкол — свыше шести тысяч единиц инвентаря и оборудования.