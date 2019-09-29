https://static.news.ru/photo/5ba3fa78-e31e-11e9-9287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Российское ОАО «Зарубежнефть» ведёт переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, среди которых так называемый морской блок 8. Его стоимость с месторождениями Букха и Западная Букха оценивается в $40 млн.

Об этом сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на источники.

По данным издания, российскую компанию, на 100% принадлежащую государству, интересуют уже изученные проекты с низкими рисками. Блок 8 полностью принадлежит государственной Musandam Oil and Gas Company.

Ранее News.ru сообщал, что напряжённость на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть. США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском проливе, поскольку считают правящий в стране режим террористическим. Несмотря на это, факторы давления на мировые нефтяные цены сохраняются. В основном опасения связаны с замедлением экономического развития государств из-за продолжающейся торговой войны между Штатами и Китаем.