Российское ОАО «Зарубежнефть» ведёт переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, среди которых так называемый морской блок 8. Его стоимость с месторождениями Букха и Западная Букха оценивается в $40 млн.
Об этом сообщает газета «
По данным издания, российскую компанию, на 100% принадлежащую государству, интересуют уже изученные проекты с низкими рисками. Блок 8 полностью принадлежит государственной Musandam Oil and Gas Company.
Ранее News.ru сообщал, что напряжённость на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть. США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском проливе, поскольку считают правящий в стране режим террористическим. Несмотря на это, факторы давления на мировые нефтяные цены сохраняются. В основном опасения связаны с замедлением экономического развития государств из-за продолжающейся торговой войны между Штатами и Китаем.