Ростех попросил простить ему долг из-за переворота в Мьянме

Военный переворот в Мьянме привёл к невозможности введения в эксплуатацию чугуноплавильного завода, участие в строительстве которого принимал Ростех. Госкорпорация хочет, чтобы обязательства по строительству считались выполнены. Об этом пишет «Коммерсант».

Компания «Ростех» просит признать обязательства по строительству выполненными, так как в противном случае придётся вернуть полученную субсидию в размере 3,5 млрд рублей. Однако корпорация считает, что по вине Мьянмы строительство не может быть завершено, отмечается в сообщении. Поэтому предлагается перенести срок ввода завода в эксплуатацию с 2021 на 2023 год.

При этом перенос сроков ввода не подтверждает факт того, что это произойдёт в действительности. Из-за неясной ситуации в самой Мьянме, в частности после военного переворота в феврале 2021 года, возможность реализации проекта становится туманной. Кроме того, Мьянма сама прекратила финансирование завода ещё в мае 2017 года, и для того чтобы завершить строительство, необходимо не менее €40 млн.

Ранее стало известно, что российская компания намерена построить новую ветку БАМа за свой счёт. Компания российского бизнесмена Альберта Авдоляна «А-Проперти» заявила о желании за свой счёт построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря.