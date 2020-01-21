Геологоразведка в России должна осуществляться с учётом того факта, что фонд легко открываемых золоторудных месторождений практически исчерпан, рассказал NEWS.ru научный руководитель Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) Анатолий Иванов. Сложные методы добычи требуют серьёзных финансовых вливаний.
Дешёвые методы поиска золота неэффективны
С 2016 года в России на фоне ежегодно возрастающей добычи практически прекратился прирост общих балансовых запасов золота, рассказали в ЦНИГРИ. До последнего времени он в значительной степени обеспечивался доразведкой известных уникальных и крупных рудных месторождений («Сухой Лог», «Олимпиада», «Наталка», «Нежданинское» и др.). А сегодня запасы готовят в основном на новых участках, преимущественно средних и мелких.
Интерес компаний к геологическому изучению и поисковым работам растёт с 2015 года, доля выданных на эти цели лицензий выросла в два раза. Однако в последние три года специалисты сообщают о значительном снижении количества подготовленных для поисковых работ участков в нераспределённом фонде недр (НРФН). Одновременно пользователи расширяют разведку и оценку новых площадей.
«Поисковый задел» был создан до 1992 года, когда геологи в основном находили перспективные районы дешёвыми методами. Это было связано с общей слабой изученностью страны и наличием значительных по размерам перспективных «открытых» площадей. Поиски проводились, как правило, вблизи действующих горнорудных предприятий. Значительную же часть золото-россыпных узлов в сложных горно-таёжных ландшафтных условиях исследовали «простыми» методами. Но такие инструменты эффективны лишь в благоприятных геолого-геоморфологических условиях.
Сегодня некоторые участки нераспределённого фонда недр часто оказываются непривлекательными. Либо из-за прогнозируемых на них небольших по запасам месторождений, либо местная руда характеризуется низким качеством, либо они расположены в труднодоступных местах и т. д. Но тем не менее компании вынуждены лицензировать такие участки.
По словам экспертов, рентабельными в России считаются месторождения со среднем содержанием золота в запасах руд выше 1 г/т. Этот показатель на участке «Сухой Лог» в Иркутской области доходит до 2,2−2,4 г/т, на «Наталкинском» в Магаданской области — 1,7 г/т. В РФ добыча идёт по двум основным направлениям. Это россыпи (до 52%) и раскопки из конкретного места скопления металла. Главная причина возможного роста стоимости получения как раз связана с истощением запасов «россыпи» и вынужденном переходе на разбраковку крупных залежей.
Главным в оценке месторождения выступает баланс прибыли и затрат, пояснил ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) Сергей Парада. Например, содержание золота относительно недавно открытого рудника Los Filos в мексиканском штате Герреро, третьего по уровню добычи в стране, составляет менее 1 г/т. Однако оно «легкоизвлекаемое», а его доказанные и вероятные запасы оцениваются в 210 тонн.
Цена на украшения может вырасти
Любые новые разработки в промышленности на начальном этапе увеличивают стоимость продукта, напомнил эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский.
Конечно, применение новых технологий скажется на цене металла. Сегодня себестоимость золота на бирже оценивается в $1100 за тройскую унцию. Насколько сильно вырастет данное значение, сказать трудно. Важнее, какой будет цена в момент массового внедрения технологий по всему миру. Если она достигнет $2000 за тройскую унцию, думаю это не отразится на цене «в моменте», но «подтянет» минимальный уровень поддержки для драгоценного металла.
В случае роста расходов на добычу цена металла вырастет, согласен гендиректор золоторудной компании «ПАВЛИК» Василий Макаров.
Любой драгметалл, конечно, проще брать с поверхности земли, а если он лежит на глубине, нужно бурение. В этом случае удорожание, конечно, будет, и отразится оно на конечных продуктах.
Парада считает, что нынешняя система недропользования, когда холдинг «Росгеология» имеет преференции и финансирование из бюджета на проведение работ, подрывает воспроизводство минерально-сырьевой базы. Старая система конкурсов, когда предприятия боролись за проекты, приносила более высокий результат. В результате в РФ иногда «лежат» объекты из-за нежелания недропользователей вкладывать средства в инфраструктуру.
Росгеология никому не даёт участки и никого не нанимает. Они работают на старом поисковом заделе. Мы открыли в своё время золото на участке, они туда зашли, пробурить не смогли и в итоге написали отрицательный отзыв. Я столкнулся с этим на Северном Кавказе и на юге России. Мне говорят: «Мы не сотрудничаем с организациями, не входящими в холдинг».
Сокращение издержек на новые технологии
Из-за ограниченного финансирования отрасли и исчерпания «поискового задела» с 2014 года в действие введён «заявительный принцип» лицензирования для геологического изучения площадей, на которых отсутствовали прогнозные ресурсы категорий Р1 и (или) Р2. На таких территориях либо ранее не выявлялись золоторудные объекты, либо не проводились поисковые работы. Количество выданных лицензий такого типа растёт. На 1 ноября 2019 года они составляют уже 87% от общего количества, отмечают в ЦНИГРИ.
Активность во многом обусловлена простотой оформления и отсутствием первоначальной платы за лицензию. Инструментом воспользовались и крупные компании для получения новых территорий для проведения поисковых работ вблизи, прежде всего, своих действующих объектов.
Многие лицензионные площадки по «заявительному принципу» расположены на сложных ландшафтах, где коренные породы часто перекрыты чехлом дальнеприносных отложений. В случае использования «простых поисков» в подобных условиях велика вероятность отрицательного результата даже на очевидно перспективных на выявление месторождений территориях.
В ЦНИГРИ создана методика поисков золоторудных месторождений в сложных горно-таёжных ландшафтах, которая уже на ранних стадиях изучения требует значительных объёмов горных и буровых работ. Это, соответственно, приводит к удорожанию, которое можно в значительной степени нивелировать при качественном проведении прогнозирования золотоносных структур при проектировании и при полевых работах, — рассказал Иванов.
В то же время Макаров считает, что принципиально новых технологий в геологоразведке в России сегодня нет. Бурение и аналитика совершенствуются, но главными инструментами по-прежнему выступают бурение скважин и анализ. Снимки из космоса и геофизика необходимы, но выступают в качестве вспомогательных методов.
Важным фактором, оказывающим влияние на цену металла, остаётся труднодоступность крупных месторождений. В центральных районах страны всё изучено и добыто. Наибольшие запасы остаются на Дальнем Востоке — в Магаданской области и на Чукотке. Стоит прибавить и коррупцию в отрасли.
У нас есть квалифицированные специалисты, но им не дают работать. Росгеологией руководят банкиры, переводчики. У них нет задачи расширять минерально-сырьевую базу страны. Мы, например, предлагаем дешёвые методы, а им это неинтересно. Начальникам отделов по воспроизводству и поиску выгодно «прогнать» через себя дорогостоящие. Понятно почему, — резюмировал Парада.
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