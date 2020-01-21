Геологоразведка в России должна осуществляться с учётом того факта, что фонд легко открываемых золоторудных месторождений практически исчерпан, рассказал NEWS.ru научный руководитель Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) Анатолий Иванов. Сложные методы добычи требуют серьёзных финансовых вливаний.

Дешёвые методы поиска золота неэффективны

С 2016 года в России на фоне ежегодно возрастающей добычи практически прекратился прирост общих балансовых запасов золота, рассказали в ЦНИГРИ. До последнего времени он в значительной степени обеспечивался доразведкой известных уникальных и крупных рудных месторождений («Сухой Лог», «Олимпиада», «Наталка», «Нежданинское» и др.). А сегодня запасы готовят в основном на новых участках, преимущественно средних и мелких.

Интерес компаний к геологическому изучению и поисковым работам растёт с 2015 года, доля выданных на эти цели лицензий выросла в два раза. Однако в последние три года специалисты сообщают о значительном снижении количества подготовленных для поисковых работ участков в нераспределённом фонде недр (НРФН). Одновременно пользователи расширяют разведку и оценку новых площадей.

«Поисковый задел» был создан до 1992 года, когда геологи в основном находили перспективные районы дешёвыми методами. Это было связано с общей слабой изученностью страны и наличием значительных по размерам перспективных «открытых» площадей. Поиски проводились, как правило, вблизи действующих горнорудных предприятий. Значительную же часть золото-россыпных узлов в сложных горно-таёжных ландшафтных условиях исследовали «простыми» методами. Но такие инструменты эффективны лишь в благоприятных геолого-геоморфологических условиях. Анатолий Иванов научный руководитель Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов научный руководитель Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов

Сегодня некоторые участки нераспределённого фонда недр часто оказываются непривлекательными. Либо из-за прогнозируемых на них небольших по запасам месторождений, либо местная руда характеризуется низким качеством, либо они расположены в труднодоступных местах и т. д. Но тем не менее компании вынуждены лицензировать такие участки.

По словам экспертов, рентабельными в России считаются месторождения со среднем содержанием золота в запасах руд выше 1 г/т. Этот показатель на участке «Сухой Лог» в Иркутской области доходит до 2,2−2,4 г/т, на «Наталкинском» в Магаданской области — 1,7 г/т. В РФ добыча идёт по двум основным направлениям. Это россыпи (до 52%) и раскопки из конкретного места скопления металла. Главная причина возможного роста стоимости получения как раз связана с истощением запасов «россыпи» и вынужденном переходе на разбраковку крупных залежей.

Главным в оценке месторождения выступает баланс прибыли и затрат, пояснил ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) Сергей Парада. Например, содержание золота относительно недавно открытого рудника Los Filos в мексиканском штате Герреро, третьего по уровню добычи в стране, составляет менее 1 г/т. Однако оно «легкоизвлекаемое», а его доказанные и вероятные запасы оцениваются в 210 тонн.

Цена на украшения может вырасти

Любые новые разработки в промышленности на начальном этапе увеличивают стоимость продукта, напомнил эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский.

Конечно, применение новых технологий скажется на цене металла. Сегодня себестоимость золота на бирже оценивается в $1100 за тройскую унцию. Насколько сильно вырастет данное значение, сказать трудно. Важнее, какой будет цена в момент массового внедрения технологий по всему миру. Если она достигнет $2000 за тройскую унцию, думаю это не отразится на цене «в моменте», но «подтянет» минимальный уровень поддержки для драгоценного металла. Дмитрий Иногородский эксперт Международного финансового центра эксперт Международного финансового центра

В случае роста расходов на добычу цена металла вырастет, согласен гендиректор золоторудной компании «ПАВЛИК» Василий Макаров.

Любой драгметалл, конечно, проще брать с поверхности земли, а если он лежит на глубине, нужно бурение. В этом случае удорожание, конечно, будет, и отразится оно на конечных продуктах. Василий Макаров гендиректор золоторудной компании «ПАВЛИК» гендиректор золоторудной компании «ПАВЛИК»

Парада считает, что нынешняя система недропользования, когда холдинг «Росгеология» имеет преференции и финансирование из бюджета на проведение работ, подрывает воспроизводство минерально-сырьевой базы. Старая система конкурсов, когда предприятия боролись за проекты, приносила более высокий результат. В результате в РФ иногда «лежат» объекты из-за нежелания недропользователей вкладывать средства в инфраструктуру.

Росгеология никому не даёт участки и никого не нанимает. Они работают на старом поисковом заделе. Мы открыли в своё время золото на участке, они туда зашли, пробурить не смогли и в итоге написали отрицательный отзыв. Я столкнулся с этим на Северном Кавказе и на юге России. Мне говорят: «Мы не сотрудничаем с организациями, не входящими в холдинг». Сергей Парада ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН)

Сокращение издержек на новые технологии

Из-за ограниченного финансирования отрасли и исчерпания «поискового задела» с 2014 года в действие введён «заявительный принцип» лицензирования для геологического изучения площадей, на которых отсутствовали прогнозные ресурсы категорий Р1 и (или) Р2. На таких территориях либо ранее не выявлялись золоторудные объекты, либо не проводились поисковые работы. Количество выданных лицензий такого типа растёт. На 1 ноября 2019 года они составляют уже 87% от общего количества, отмечают в ЦНИГРИ.

Активность во многом обусловлена простотой оформления и отсутствием первоначальной платы за лицензию. Инструментом воспользовались и крупные компании для получения новых территорий для проведения поисковых работ вблизи, прежде всего, своих действующих объектов.

Самосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии Александр Кондратюк/РИА Новости

Многие лицензионные площадки по «заявительному принципу» расположены на сложных ландшафтах, где коренные породы часто перекрыты чехлом дальнеприносных отложений. В случае использования «простых поисков» в подобных условиях велика вероятность отрицательного результата даже на очевидно перспективных на выявление месторождений территориях.

В ЦНИГРИ создана методика поисков золоторудных месторождений в сложных горно-таёжных ландшафтах, которая уже на ранних стадиях изучения требует значительных объёмов горных и буровых работ. Это, соответственно, приводит к удорожанию, которое можно в значительной степени нивелировать при качественном проведении прогнозирования золотоносных структур при проектировании и при полевых работах, — рассказал Иванов.

В то же время Макаров считает, что принципиально новых технологий в геологоразведке в России сегодня нет. Бурение и аналитика совершенствуются, но главными инструментами по-прежнему выступают бурение скважин и анализ. Снимки из космоса и геофизика необходимы, но выступают в качестве вспомогательных методов.

Важным фактором, оказывающим влияние на цену металла, остаётся труднодоступность крупных месторождений. В центральных районах страны всё изучено и добыто. Наибольшие запасы остаются на Дальнем Востоке — в Магаданской области и на Чукотке. Стоит прибавить и коррупцию в отрасли.